2019-06-03T22:43:31+03:00
В мире

Российская делегация получила приглашение на торжество в Нормандию

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия состоятся не на уровне глав государства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российская делегация получила приглашение на торжество в НормандиюРоссийская делегация получила приглашение на торжество в НормандиюФото: Алексей ОСИПОВ
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Посольство России во Франции сообщило, что Нормандия отправила приглашение российской делегации на торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников на территории страны.

- Было получено циркулярное приглашение российской стороне, без уточнения уровня представительства, - сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии.

При этом ранее сообщалось, что праздничные мероприятия состоятся не на уровне глав государства.

Праздник, приуроченный к годовщине высадки союзников в исторической области на северо-западе Франции, состоится 6 июня текущего года, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне текущего года. Для этого российской стороне необходимо направить соответствующие документы. Также члены комитета предложили ввести запрет на лишение депутатов прав голоса и на представление в ассамблее при пересмотре полномочий делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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