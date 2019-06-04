2019-06-04T01:12:17+03:00
Умные вещи

Apple представила iOS 13 с темным режимом

Компания показала новинку во время форума разработчиков WWDC – 2019 [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Apple анонсировала тёмную версию iOS 13Apple анонсировала тёмную версию iOS 13Фото: REUTERS
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На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая прошла 3 июня в Калифорнии, американская компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 13 с темным режимом работы – Dark Mode.

«Мы рады, что скоро наши покупатели испытают то, что будет с iPhone этой осенью, и мы ждём, когда они увидят, как здорово всё выглядит в тёмном режиме», - сказал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги, который и представил новинку на форуме WWDC – 2019.

В сообщении на сайте компании говорится, что эта функция будет полезна пользователям в условиях низкой освещенности. Кроме того, темный режим, который включается при выборе Dark Mode, позволит сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями. Чтобы появился темный фон, нужно нажать на иконку с совой.

Как писал сайт kp.ru, в iOS 13 приложения будут запускаться на 50% быстрее, а обновления – занимать на 50% меньше места.

Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).Новинку представил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги

ИСТОЧНИК KP.RU

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