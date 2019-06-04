«Натюрморт с сиренью» Петрова-Водкина продали на аукционе в Лондоне почти за $12 миллионов

СЕГОДНЯ 01:58 2019-06-04T02:18:12+03:00

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Картина известного русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» в понедельник, 3 июня, ушла с молотка на торгах в Лондоне за 9,3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 11,7 миллиона долларов США), и стала самым дорогим полотном из всех проданных на аукционах русского искусства, сообщили в аукционном доме Christie's.

Между тем, изначально организаторы торгов планировали выручить за натюрморт знаменитого живописца от одного до полутора миллиона фунтов стерлингов. В сообщении Christie's в Instagram отмечается, что битва за лот длилась более восьми минут.

«Натюрморт с сиренью» кисти Кузьмы Петрова-Водкина ушёл с молотка на аукционе Русского искусства Christie’s в Лондоне за £9,286,250, установив сразу два мировых рекорда. Натюрморт стал самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе Русского искусства, а также самой дорогой работой Кузьмы Петрова-Водкина», - подчеркнули в аукционном доме.

Картина была написана в 1928 году, на пике карьеры художника, в 1932 году ее выставляли в экспозиции советского павильона на XVIII Венецианской биеналле. На нынешние торги в Лондоне натюрморт попал из собрания искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера.

christiesrussia Натюрморт с сиренью кисти Кузьмы Петрова-Водкина ушёл с молотка на аукционе Русского искусства Christie s в Лондоне за 9,286,250, установив сразу два мировых рекорда. Натюрморт стал самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе Русского искусства, а также самой дорогой работой Кузьмы Петрова-Водкина. Битва за лот длилась более восьми минут! Ощутите напряжение, царившее на аукционе в этот исторический момент.

ИСТОЧНИК KP.RU