США продадут Болгарии восемь истребителей F-16

СЕГОДНЯ 03:25 2019-06-04T03:33:24+03:00

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Соединенные Штаты продадут Болгарии восемь истребителей F-16, а также сопутствующее оборудование и боеприпасы к ним на общую сумму 1,673 миллиарда долларов.

Об этом в ночь на вторник, 4 июня, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В сообщении ведомства, которое в американском Минобороны отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, отмечается, что госдепартамент США одобрил сделку, признав ее отвечающей интересам «внешней политики и национальной безопасности» страны.

Уточняется, что София хочет приобрести у Вашингтона восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72 производства компании Lockheed Martin, десять двигателей к ним, столько же коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.

«Продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО», - цитирует документ ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в марте американская администрация одобрила запрос тайваньских властей на покупку более 60 истребителей F-16.

ИСТОЧНИК KP.RU