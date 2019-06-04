США продадут Болгарии восемь истребителей F-16
Соединенные Штаты продадут Болгарии восемь истребителей F-16, а также сопутствующее оборудование и боеприпасы к ним на общую сумму 1,673 миллиарда долларов.
Об этом в ночь на вторник, 4 июня, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В сообщении ведомства, которое в американском Минобороны отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, отмечается, что госдепартамент США одобрил сделку, признав ее отвечающей интересам «внешней политики и национальной безопасности» страны.
Уточняется, что София хочет приобрести у Вашингтона восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72 производства компании Lockheed Martin, десять двигателей к ним, столько же коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.
«Продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО», - цитирует документ ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее в марте американская администрация одобрила запрос тайваньских властей на покупку более 60 истребителей F-16.
ИСТОЧНИК KP.RU