2019-06-04T05:16:00+03:00
Политика

Эксперт: Снос памятника Жукову в Харькове говорит о политической слабости Зеленского

По мнению политолога, новый президент Украины не контролирует ситуацию в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1
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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление пресс-секретаря нового президента Украины, которая назвала снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове следствием «несовершенной и непродуманной гуманитарной политики» предыдущих властей. По его мнению, это заявление Юлии Мендель говорит о политической слабости Владимира Зеленского.

«Новый руководитель Украины по факту не контролирует ситуацию в стране. Поэтому Зеленскому ничего не остаётся, как сваливать вину на предшественника», - сказал эксперт телеканалу RT.

При этом он отметил, что «бесспорно, вакханалия националистов — во многом следствие политики Порошенко», однако «у Украины новый президент, и за всё, что происходит в стране, так или иначе отвечает уже Зеленский».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 2 июня, группа харьковских «радикальных патриотов» и «борцов за декоммунизацию» собрались возле бюста Жукова, установленного возле Дворца спорта, и свалили его на землю с помощью веревок.

Мэр Харькова Геннадий Кернес позже пообещал восстановить снесенный радикалами памятник за счет частных средств.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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