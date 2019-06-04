Помпео: России «нужно делать больше» для расследования катастрофы MH17

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-04T06:39:07+03:00

Госсекретарь подчеркнул, что Нидерлады могут надеяться на помощь США в выяснении причин гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом

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Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании RTL заявил, что России «нужно делать больше» для расследования авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в небе над восточной Украиной в 2014 году.

«Я надеюсь, что Россия увидит, что отчитаться в том, что случилось, когда столь ужасно погибли столько людей, – в ее собственных интересах», - добавил он.

При этом глава американского госдепартамента подчеркнул, что Нидерланды могут положиться на поддержку Соединённых Штатов в расследовании гибели рейса MH17. Помпео сейчас находится в Гааге, куда он прибыл для участия в Глобальном саммите по предпринимательству.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Между тем, как писал сайт kp.ru, главной причиной гибели рейса MH17 стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время Киев вел активные боевые действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699128" frameborder="0"></iframe> Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU