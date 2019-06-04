2019-06-04T07:36:14+03:00
В мире

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Оловянная статуэтка лошади "оконфузила" президента США
Григорий ЛЕОРДА
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Трамп прошелся по дворцу с королевой Великобритании.Трамп прошелся по дворцу с королевой Великобритании.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию. Американский лидер вместе с королевой Великобритании Елизаветой II осматривался в Букингемском дворце. В знак уважения его подвели к столу с оловянной статуэткой лошади. Той самой, которую Трам подарил королеве во время прошлого визита.

Когда его спросили, узнает ли он эту статуэтку, то он почесал в затылке и ответил: "Нет". Ситуацию попытался смягчить директор Королевской коллекции Тим Нокс. Он оправдал главу американской администрации тем, что "одна лошадь так похожа на другую". К счастью, жена Трампа Меланья оказалась более чуткой и подарок сразу узнала. Нокс назвал это "довольно приятным" обстоятельством, пишет агентство Press Association.

Заметим, это второй визит главы США в Великобританию, но в этот раз политика пригласила лично Ее Величество Елизавета II. Ожидается, что Трамп проведет в Лондоне три дня. За это время он посетит несколько мероприятий и встретится с различными госдеятелями.

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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