Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию. Американский лидер вместе с королевой Великобритании Елизаветой II осматривался в Букингемском дворце. В знак уважения его подвели к столу с оловянной статуэткой лошади. Той самой, которую Трам подарил королеве во время прошлого визита.
Когда его спросили, узнает ли он эту статуэтку, то он почесал в затылке и ответил: "Нет". Ситуацию попытался смягчить директор Королевской коллекции Тим Нокс. Он оправдал главу американской администрации тем, что "одна лошадь так похожа на другую". К счастью, жена Трампа Меланья оказалась более чуткой и подарок сразу узнала. Нокс назвал это "довольно приятным" обстоятельством, пишет агентство Press Association.
Заметим, это второй визит главы США в Великобританию, но в этот раз политика пригласила лично Ее Величество Елизавета II. Ожидается, что Трамп проведет в Лондоне три дня. За это время он посетит несколько мероприятий и встретится с различными госдеятелями.
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце.
ИСТОЧНИК KP.RU