2019-06-04T08:04:23+03:00
Общество

Росстат назвал самые прибыльные отрасли

Больше всего получают нефтяники и газовики
Григорий ЛЕОРДА
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Деньги водятся в карманах нефтяников и газовиков.Деньги водятся в карманах нефтяников и газовиков.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Росстат представил данные о заработках в различных отраслях. Для этого исследователи высчитали стоимость часа работников компаний и предприятий. Для сравнения брали данные 2018 года.

Самыми дорогими специалистами по-прежнему остаются нефтяники и газовики. Час их работы стоит 793 рубля. На втором месте оказались работники табачной отрасли. Их час стоит 739 рублей. Замыкает тройку производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, пишут "Известия".

Из тех же данных следуют, что очень быстрыми темпами растет зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг. Врачи стали получать на 23% больше. Они стали зарабатывать до 260 рублей в час. Это около 43 тысяч в месяц. На 18% увеличился оклад тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и в производстве прочих готовых изделий.

Чем дороже час работы, тем больше месячная зарплата.

Чем дороже час работы, тем больше месячная зарплата.

При этом в Росстате знают, что более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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