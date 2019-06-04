Росстат назвал самые прибыльные отрасли

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-04T08:04:23+03:00

Больше всего получают нефтяники и газовики

Изменить размер текста: A A

Росстат представил данные о заработках в различных отраслях. Для этого исследователи высчитали стоимость часа работников компаний и предприятий. Для сравнения брали данные 2018 года.

Самыми дорогими специалистами по-прежнему остаются нефтяники и газовики. Час их работы стоит 793 рубля. На втором месте оказались работники табачной отрасли. Их час стоит 739 рублей. Замыкает тройку производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, пишут "Известия".

Из тех же данных следуют, что очень быстрыми темпами растет зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг. Врачи стали получать на 23% больше. Они стали зарабатывать до 260 рублей в час. Это около 43 тысяч в месяц. На 18% увеличился оклад тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и в производстве прочих готовых изделий.

Чем дороже час работы, тем больше месячная зарплата.

При этом в Росстате знают, что более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU