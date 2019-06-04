В МИД Украины заявили, что «скорректируют» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-04T08:08:39+03:00

По словам заместителя министра иностранных дел Незалежной, голосование прошло не так, как хотели в Киеве

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Из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в июньской сессии ПАСЕ Киев может изменить отношение к организации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он рассказал в эфире «Украинского радио», что делегация Незалежной была против такого решения, призывала международных партнеров не голосовать за эту резолюцию и «привлечь Россию к ответственности» за вымышленные «преступления», но «голосование состоялось не так, как мы этого хотели».

Боднар отметил, что «ничего архикритичного не произошло», однако, скорее всего, Киев «скорректирует» свое отношение к Ассамблее «более функциональным способом». При этом он посетовал, что Совет Европы и ПАСЕ «должны обеспечивать, в первую очередь, права человека и основных положений, касающихся функционирования в Европе», а Россия, по его словам, «этого не делает, и западные страны ей это прощают».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Киев пытается не допустить возвращения нашей делегации в ПАСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU