Jay-Z стал первым миллиардером рэп индустрии

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-04T08:34:36+03:00

Jay-Z показал что умеет делать не только панчи, но и деньги. Фото: www.post-gazette.com

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Американский рэпер Jay-Z сколотил себе миллиардное состояние. Таким образом музыкант стал первым по-настоящему богатым представителем хип-хопа. Впрочем, огромные деньги появились на его счетах не только от концертов и продажи альбомов.

"Королевство Jay-Z постоянно расширяется и включает бизнес на производстве шампанского [ценой в тысячу долларов за бутылку!] и коньяка, операции с предметами искусства и недвижимостью, включая дома в Лос-Анджелесе, курортном районе Хэмптонз и в нью-йоркском районе Трибека, а также пакеты акций в таких компаниях, как Uber", - пишет Forbes.

По данным журнала, оценка в миллиард "консервативная". Этот рубеж считается приличным для шоу-бизнеса вообще. Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) за свою карьеру выпустил 14 альбомов, получил 22 премии Grammy. Доход музыканта за 10 лет карьеры составил только 500 миллионов долларов. Все остальное рэпер заработал на успешных вложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU