2019-06-04T08:34:36+03:00
В мире

Jay-Z стал первым миллиардером рэп индустрии

Сколотить капитал музыканту помог бизнес на стороне
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Jay-Z показал что умеет делать не только панчи, но и деньги. Фото: www.post-gazette.comJay-Z показал что умеет делать не только панчи, но и деньги. Фото: www.post-gazette.com
Изменить размер текста:

Американский рэпер Jay-Z сколотил себе миллиардное состояние. Таким образом музыкант стал первым по-настоящему богатым представителем хип-хопа. Впрочем, огромные деньги появились на его счетах не только от концертов и продажи альбомов.

"Королевство Jay-Z постоянно расширяется и включает бизнес на производстве шампанского [ценой в тысячу долларов за бутылку!] и коньяка, операции с предметами искусства и недвижимостью, включая дома в Лос-Анджелесе, курортном районе Хэмптонз и в нью-йоркском районе Трибека, а также пакеты акций в таких компаниях, как Uber", - пишет Forbes.

По данным журнала, оценка в миллиард "консервативная". Этот рубеж считается приличным для шоу-бизнеса вообще. Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) за свою карьеру выпустил 14 альбомов, получил 22 премии Grammy. Доход музыканта за 10 лет карьеры составил только 500 миллионов долларов. Все остальное рэпер заработал на успешных вложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нью-Йорке арестовали одного из фигурантов расследования Мюллера
Любителя дронов из России арестовали в Японии за незаконное проникновение на крышу
Лихачам и гонщикам могут запретить арендовать автомобили
В МИД Украины заявили, что «скорректируют» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России
Росстат назвал самые прибыльные отрасли
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Собчак заступилась за BadComedian
Трамп: США и Великобританию объединяют общие ценности
Помпео: России «нужно делать больше» для расследования катастрофы MH17
Жертвами разгона палаточного лагеря в Судане стали 35 человек
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Эксперт: Снос памятника Жукову в Харькове говорит о политической слабости Зеленского
В США проведут антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google
Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане
Команда Зеленского разрабатывает стратегию «возвращения» Крыма
США продадут Болгарии восемь истребителей F-16
ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО
Нападение на миротворцев в Косове Совбез ООН обсудит 10 июня
«Натюрморт с сиренью» Петрова-Водкина продали на аукционе в Лондоне почти за $12 миллионов
В Киеве умер пятилетний мальчик, раненый полицейскими
Apple представила iOS 13 с темным режимом
Блогер BadComedian сообщил о судебном иске из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности»
Задержан участник драки, в которой был убит боец спецназа ГРУ
Трамп рассказал, как его приняли в Лондоне
Российская делегация получила приглашение на торжество в Нормандию
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 – чемпион турнира Adrenaline Cyber League
Зеленский внес в Раду проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из Венесуэлы