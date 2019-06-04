Лихачам и гонщикам могут запретить арендовать автомобили

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-04T08:52:31+03:00

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Госавтоинспекция хочет запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом. Для этого в ГИБДД думают над созданием единой базы, доступ к которой будут иметь представители компаний по аренде автомобилей.

"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах", — пояснил "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Статистические данные по каршерингу в России собирает Сбербанк. По данным организации, в прошлом году услугой воспользовались 229 тысяч человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей. Молодежь в возрасте 18–20 лет ездит на каршеринговых машинах в более поздние часы. Чаще всего они берут машину на прокат по субботам.

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ИСТОЧНИК KP.RU