Любителя дронов из России арестовали в Японии за незаконное проникновение на крышу

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-04T09:04:36+03:00

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Любовь к красивым видам, которые открываются с большой высоты, сыграла злую шутку с россиянином. 38-летний мужчина отдыхал в Японии и в какой-то момент решил запустить в небо дрон. Для осуществления своего желания наш соотечественник проник на одну из крыш Токио.

Спустя пару минут постороннего замети местный житель и тут же сообщил в полицию. Мужчину скрутили и доставили в отдел для выяснения. Задержанный признал свою вину и объяснил поступок тем, что с крыши того дома "открывался красивый пейзаж", пишет агентство Kyodo.

В посольстве России в Японии сообщили, что никакого официального уведомления от местных правоохранительных органов не получали. Об этом пишет ТАСС.

Заметим, в России запускать в небо незарегистрированные дроны нельзя. Полеты без оформления теперь вне закона из-за антитеррористического закона.

ИСТОЧНИК KP.RU