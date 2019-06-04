Любителя дронов из России арестовали в Японии за незаконное проникновение на крышу
Любовь к красивым видам, которые открываются с большой высоты, сыграла злую шутку с россиянином. 38-летний мужчина отдыхал в Японии и в какой-то момент решил запустить в небо дрон. Для осуществления своего желания наш соотечественник проник на одну из крыш Токио.
Спустя пару минут постороннего замети местный житель и тут же сообщил в полицию. Мужчину скрутили и доставили в отдел для выяснения. Задержанный признал свою вину и объяснил поступок тем, что с крыши того дома "открывался красивый пейзаж", пишет агентство Kyodo.
В посольстве России в Японии сообщили, что никакого официального уведомления от местных правоохранительных органов не получали. Об этом пишет ТАСС.
Заметим, в России запускать в небо незарегистрированные дроны нельзя. Полеты без оформления теперь вне закона из-за антитеррористического закона.
ИСТОЧНИК KP.RU