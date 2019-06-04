Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-04T10:06:26+03:00

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Глава российского МИДа Сергей Лавров опубликовал статью "О дне победы" на сайте журнала "Международная жизнь". Там Лавров высказывается о попытках Запада заглушить память о победе народов СССР во Второй мировой войне и попытках "отменить" празднование Дня победы.

"К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством", - написал Лавров.

По словам дипломата, и за границей и в нашей стране можно услышать о том, что "парады и шествия в День Победы - это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений".

"Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности "цивилизованного" мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о "прошлых обидах", примирились и "толерантно" выстраивают "отношения, устремленные в будущее", - обрисовал ситуацию Лавров.

По мнению главы МИД РФ Запад не сможет заставить Россию отказаться от торжественного празднования Дня победы.

ИСТОЧНИК KP.RU