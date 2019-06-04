2019-06-04T11:10:14+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент страны отметил большой вклад религиозных организаций в развитие межнационального диалога
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин поздравил мусульман с завершением Рамадана.Владимир Путин поздравил мусульман с завершением Рамадана.Фото: REUTERS
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Президент страны Владимир Путин поздравил всех последователей ислама с праздником Ураза-байрам. Телеграмма с теплыми словами появилась на сайте Кремля.

"Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма", - говорится в тексте документа.

Владимир Путин убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны.

"Своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия", - заключил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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