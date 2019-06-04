2019-06-04T11:56:34+03:00
Общество

После продолжительной болезни умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин скончалась на 73 году жизни
Григорий ЛЕОРДА
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Нехама Ривлин. Фото: www.ynetnews.comНехама Ривлин. Фото: www.ynetnews.com
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В Израиле скончалась жена президента Израиля. О смерти Нехамы Ривлин стало известно от канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за её выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - сказано в заявлении от имени Нетаньяху, пишет РИА "Новости".

Несколько месяцев назад женщина перенесла трансплантацию легкого. Операция требовалась ей для лечения легочного фиброза. Нехама боролась с болезнью несколько лет. Первой леди страны было 73 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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