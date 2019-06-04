"Ювентус" начал переговоры с Полем Погба

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-04T12:21:32+03:00

Руководство туринского клуба связалась с агентом французского нападающего Мино Райолой и начало переговоры по возвращению Погба в ряды «бьянконери»

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По информации журналиста «Sky Sports Italia» Фабрицио Романо туринский «Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» и Мино Райолой по возможному возвращению Поля Погба в Турин. Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер дал понять, что не собирается удерживать игроков, которые проявляют желание покинуть клуб, и, несмотря на несогласие спортивного директора клуба Эда Вудворда вопрос с уходом Погба из «МЮ» решен.

Не решено только куда именно француз уйдет этим летом, ведь сам Погба хочет присоединиться к «сливочным», в свою очередь, те готовы отложить трансфер Кристина Эриксена из «Тоттенхэма» ради трансфера Погба. Больше всех в «Реале» Погба хочет видеть главный тренер – недавно вернувшийся Зинедин Зидан. А французский специалист славится тем, что в большинстве случаев получает то, что хочет.

Более того, в обмен на Погба «Реал Мадрид» готов отдать сразу троих своих игроков: Гарета Бэйла, показывающего довольно слабую статистику по результативности в нынешнем сезоне, находящегося в аренде в «Баварии» хавбека Хамеса Родригеса и ставшего неугодным тренеру Кейлора Наваса.

Ювентус, в свою очередь, готов предложить атакующего защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалу в обмен на Погба, правда с доплатой, что, учитывая нынешнее положение дел в «МЮ», менее выгодно.

Букмекеры оценивают вероятность перехода Погба в «Ювентус» коэффициентом в 1,67, тогда как вероятность перехода в мадридский «Реал» - 2,07, «сливочные» явный фаворит в гонке за француза.

В «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перешел из «Ювентуса» в 2016-м году, по просьбе тогда стоявшего у руля «дьяволов» Моуриньо. В «Ювентусе» Поль играл под 10-м номером, под которым в «Ювентусе» традиционно играют легендарные очень уважаемые игроки, после трансфера француза в «МЮ» 10-ка перешла к Дибале.

Похоже, что оставшиеся без тренера туринцы рассматривают вариант его возвращения, чтобы усилить команду. В этом сезоне АПЛ Погба забил больше голов и отдал больше результативных передач, чем остальные игроки «МЮ» - 13 голов (7 с пенальти) и 9 ассистов соответственно.

«МЮ» рассчитывает выручить за француза не менее 120 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU