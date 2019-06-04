Пожар в московской квартире унес жизни бабушки, мамы и ребенка

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-04T12:28:41+03:00

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Во вторник, 4 июня, в юго-западном округе Москвы на улице Профсоюзная произошел пожар в квартире. Огонь распространился на пятом этаже дома №94 к2. По сообщениям очевидцев, в огне сгорело три человека: бабушка, мама и ребенок. Сейчас экстренные службы пытаются реанимировать еще одного пострадавшего. Шансов на спасение мало: человек сильно обгорел, его тело обуглено.

В МЧС информацию по погибшим не уточняют, но заявляют о спасении четырех человек. Двое из них дети.

"Спасённые были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра.Принятыми мерами в 11:09 пожар был ликвидирован. Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены 9 подразделений. Это 30 человек личного состава. Информация по пострадавшим уточняется", - рассказали в ведомстве.

Сайт kp.ru рассказывал о еще одном ЧП на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания в квартире составила порядка 35 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU