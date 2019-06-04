Правительство РФ в июне представит предложение по формату электронных паспортов

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-04T12:22:21+03:00

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Правительство России в июне этого года представит президенту предложение по формату электронных паспортов россиян, поскольку позже может встать вся инфраструктура включающая Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, отметив, что на данный момент есть два варианта дизайна паспортов: пластик с чипом и без чипа.

«Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА, портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта», - сказал он в интервью, опубликованном на сайте «Ведомостей» во вторник, 4 июня.

Акимов добавил, что сейчас существует «серьезный вопрос, тратить ли 144 млрд рублей на распространение карт с чипом». «Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос», - пояснил вице-премьер.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ожидается, что с 2021 года привычные бумажные паспорта начнут менять на новые электронные, которые будут выглядеть как банковская карточка с фотографией владельца и встроенным чипом.

ИСТОЧНИК KP.RU