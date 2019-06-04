2019-06-04T13:52:34+03:00
Общество

Кремль закроют для посещения в День России

Попасть в мавзолей Ленина туристы не смогут больше недели
Григорий ЛЕОРДА
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Исключение сделают лишь для экскурсий в Государственную Оружейную палату и выставку "Алмазный фонд".Исключение сделают лишь для экскурсий в Государственную Оружейную палату и выставку "Алмазный фонд".
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Московский Кремль закроют для посещения 12 июня. Такое решение принято из-за проведения торжественных мероприятий ко Дню России. Об этом сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Исключение сделают только для граждан, которые захотят осмотреть Государственную Оружейную палату и выставку "Алмазный фонд". Экскурсантов пустят через Боровицкий проход.

Также в праздник для посещения будет закрыт некрополь у Кремлевской стены, пишет "Интерфакс". Попасть в мавзолей Ленина нельзя будет в течение 10 дней с 7 по 17 июня. Причина не уточняется.

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«Москва не сразу строилась». Эта фраза относится и к сердцу столицы. Еще в начале 12 века на окраине Суздальского княжества, где сливались две реки – Неглинка и Москва – расположилось небольшое поселение. Поскольку географически это место было пограничным пунктом Ростово-Суздальской земли, то это поселение (названное Москвой) выполняло роль крепости [читать дальше].

ИСТОЧНИК KP.RU

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