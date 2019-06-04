2019-06-04T14:11:03+03:00
В мире

Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой

Россиянка томится в кувейтской тюрьме более года
Алексей ОСИПОВ
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Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби.Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби.Фото: Алексей ОСИПОВ
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Кувейт, ставший в этом году непостоянным членом ООН, занял место председателя Совета Безопасности Объединенных Наций. Традиционно это право, предусмотренное регламентом Совбеза, используется страной-председателем для продвижения на международной арене собственных интересов в геополитическом масштабе.

Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби, представляя план работы на посту председателя, отказался от каких-либо комментариев, отвечая на вопрос российских журналистов о деле Марии Лазаревой.

Россиянка, приговоренная к каторжным работам по сфабрикованному обвинению о неисполнении коммерческого контракта, уже более года находится в одной из кувейтских тюрем. Коммерческий суд Кувейта признал контракт исполненным, но гражданский суд потребовал за ее освобождение рекордный в кувейтской истории денежный залог, который Лазарева внести не в состоянии.

Аль-Атайби также отказался переводить в разряд геополитических проблем массовые аресты китайцев-мусульман в Поднебесной (по оценкам правозащитников, в китайских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям находятся до 2 млн. граждан Китая, исповедующих ислам). Постпред Кувейта заявил, что такого рода вопросы относятся к категории гуманитарных и, следовательно, находятся вне компетенции Совбеза ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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