Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-04T14:11:03+03:00

Россиянка томится в кувейтской тюрьме более года

Изменить размер текста: A A

Кувейт, ставший в этом году непостоянным членом ООН, занял место председателя Совета Безопасности Объединенных Наций. Традиционно это право, предусмотренное регламентом Совбеза, используется страной-председателем для продвижения на международной арене собственных интересов в геополитическом масштабе.

Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби, представляя план работы на посту председателя, отказался от каких-либо комментариев, отвечая на вопрос российских журналистов о деле Марии Лазаревой.

Россиянка, приговоренная к каторжным работам по сфабрикованному обвинению о неисполнении коммерческого контракта, уже более года находится в одной из кувейтских тюрем. Коммерческий суд Кувейта признал контракт исполненным, но гражданский суд потребовал за ее освобождение рекордный в кувейтской истории денежный залог, который Лазарева внести не в состоянии.

Аль-Атайби также отказался переводить в разряд геополитических проблем массовые аресты китайцев-мусульман в Поднебесной (по оценкам правозащитников, в китайских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям находятся до 2 млн. граждан Китая, исповедующих ислам). Постпред Кувейта заявил, что такого рода вопросы относятся к категории гуманитарных и, следовательно, находятся вне компетенции Совбеза ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU