Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой
Кувейт, ставший в этом году непостоянным членом ООН, занял место председателя Совета Безопасности Объединенных Наций. Традиционно это право, предусмотренное регламентом Совбеза, используется страной-председателем для продвижения на международной арене собственных интересов в геополитическом масштабе.
Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби, представляя план работы на посту председателя, отказался от каких-либо комментариев, отвечая на вопрос российских журналистов о деле Марии Лазаревой.
Россиянка, приговоренная к каторжным работам по сфабрикованному обвинению о неисполнении коммерческого контракта, уже более года находится в одной из кувейтских тюрем. Коммерческий суд Кувейта признал контракт исполненным, но гражданский суд потребовал за ее освобождение рекордный в кувейтской истории денежный залог, который Лазарева внести не в состоянии.
Аль-Атайби также отказался переводить в разряд геополитических проблем массовые аресты китайцев-мусульман в Поднебесной (по оценкам правозащитников, в китайских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям находятся до 2 млн. граждан Китая, исповедующих ислам). Постпред Кувейта заявил, что такого рода вопросы относятся к категории гуманитарных и, следовательно, находятся вне компетенции Совбеза ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU