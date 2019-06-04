Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения между США и Британией
Вашингтон и Лондон могут заключить очень справедливое и содержательное торговое соглашение. Соответствующие заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с участием крупных компаний из Великобритании и Соединенных Штатов.
«Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны», — приводит слова американского лидера Sky News.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп прибыл в Лондон со супругой Меланьей в понедельник, 3 июня. В Великобритании он проведет три дня. В первый день своего официального визита глава Белого дома заявил, что США и Соединенное Королевство будут долго объединять общие ценности: «свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам всевышним». «Вы наши крупнейшие партнеры, и я думаю, что сейчас существует прекрасная возможность укрепить это партнерство», - сказал американский президент, обращаясь к королеве Елизавете II.
Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.
ИСТОЧНИК KP.RU