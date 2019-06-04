Полицейские проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва
Сотрудники полиции во вторник, 4 июня, проверяют информацию о минировании телецентра "Останкино". К зданию на улице Королева стягиваются экстренные службы города.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра. В настоящее время идет проверка", - сообщил источник в экстренных службах ТАСС.
По словам собеседника агентства на месте ждут прибытие кинолога с собакой. Информации об эвакуации работников нет.
Отметим, подобные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в полицию в январе 2017 и в марте 2019 года. К счастью, специалисты московских экстренных служб не нашли взрывных устройств ни в один из тревожных выездов.
ИСТОЧНИК KP.RU