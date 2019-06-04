2019-06-04T14:39:16+03:00
Происшествия

Полицейские проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва

На месте ожидают приезда кинологов
Григорий ЛЕОРДА
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Телецентр "Останкино".Телецентр "Останкино".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники полиции во вторник, 4 июня, проверяют информацию о минировании телецентра "Останкино". К зданию на улице Королева стягиваются экстренные службы города.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра. В настоящее время идет проверка", - сообщил источник в экстренных службах ТАСС.

По словам собеседника агентства на месте ждут прибытие кинолога с собакой. Информации об эвакуации работников нет.

Отметим, подобные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в полицию в январе 2017 и в марте 2019 года. К счастью, специалисты московских экстренных служб не нашли взрывных устройств ни в один из тревожных выездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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