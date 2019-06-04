2019-06-04T14:39:47+03:00
Наука

Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне

Американские специалисты проанализировали, как формируются микроорганизмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как могут выглядеть инопланетянеУченые рассказали, как могут выглядеть инопланетянеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пришельцы с других планет, в случае их существования, могут быть похожи на лапшу, или точнее на пучки толстых ниток. С таким заявлением выступили Университета штата Иллинойс, США.

Научные сотрудники долгое время наблюдали за жизнью микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате выяснилось, что в проточной воде одноклеточные организмы формируют колонии, которые естественным образом «вытягиваются» вдоль струи воды. В стоячей же воде, они, наоборот, образуют рыхлые бактериальные слои, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отметили, что такие микроорганизмы в форме ниток появились около 2,5 миллиарда лет назад и способны существовать практически без кислорода. По мнению ученых, если такие микроорганизмы когда-то существовали на Марке или других планетах, они должны были оставить продолговатые следы или сохраниться сами.

По мнению ученых, именно такие следы необходимо искать исследователям на других космических объектах, ведь именно они могут указать он существование инопланетной жизни, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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