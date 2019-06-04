Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз и США должны положить конец торговым конфликтам путем ведения переговоров и принятия разумных решений. Такая фраза прозвучала во вторник, 4 июня, на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.
Меркель выразила сожаление относительно того, что Франция выступила против возобновления переговоров ЕС и США, и указала на важность заключения торгового соглашения между сторонами
"Я считаю, что это имеет экзистенциальное значение", - сказала глава германского правительства.
По ее словам, экономика ФРГ уже ощущает на себе последствия торгового конфликта между США и Китаем, поэтому решение должно быть найдено как можно скорее.
"Иначе мы вступим в жалкую фазу развития мировой экономики", - цитирует ТАСС Меркель.
Сайт kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года в ЕК считали невозможным заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Евросоюзом.
ИСТОЧНИК KP.RU