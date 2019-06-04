2019-06-04T15:16:04+03:00
Политика

Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США

Канцлер ФРГ заявила, что заключение такого соглашения имеет экзистенциальное значение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз и США должны положить конец торговым конфликтам путем ведения переговоров и принятия разумных решений. Такая фраза прозвучала во вторник, 4 июня, на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

Меркель выразила сожаление относительно того, что Франция выступила против возобновления переговоров ЕС и США, и указала на важность заключения торгового соглашения между сторонами

"Я считаю, что это имеет экзистенциальное значение", - сказала глава германского правительства.

По ее словам, экономика ФРГ уже ощущает на себе последствия торгового конфликта между США и Китаем, поэтому решение должно быть найдено как можно скорее.

"Иначе мы вступим в жалкую фазу развития мировой экономики", - цитирует ТАСС Меркель.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года в ЕК считали невозможным заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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