2019-06-04T15:43:58+03:00
Политика

Козак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями Приднестровья

Вице-премьер России заявил, что все, кто имеет право на получение гражданства, должны этим правом воспользоваться
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Козак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями ПриднестровьяКозак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями ПриднестровьяФото: Александр Подгорчук
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После встречи с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским во вторник, 4 марта, российский вице-премьер Дмитрий Козак обещал урегулировать проблемы с получением гражданства России жителями Приднестровья, подчеркнув, что все, кто имеет право на получение гражданства, должны этим правом воспользоваться.

«Мы обсудили и вопрос получения приднестровцами российского гражданства. Он носит скорее казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с министерством иностранных дел и найдем соответствующее решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться", - сообщил вице-премьера в опубликованной отметив, что это не политическая проблема.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей, которые теперь смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления. 20 мая в Госдуме анонсировали решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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