СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-04T16:10:09+03:00

Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в Еврейском музее . Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Автором скульптурной композиции стал архитектор, который выиграл конкурс, приуроченный к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор

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В понедельник, 4 июня, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

В церемонии открытия памятника приняли участие президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, главный раввин России Берл Лазар, а также председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Автором скульптурной композиции стал саратовский архитектор Олег Фандеев, который выиграл открытый конкурс, приуроченный к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор.

Напомним, в январе прошлого года российский президент и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили Еврейский музей и Центр толерантности, где политики приняли участие в мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU