Суд Киева арестовал двух полицейских, застреливших пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-04T16:45:41+03:00

Пьяные патрульные решили пострелять по банкам во дворе, в котором играл ребенок

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Голосеевский суд Киева поместил под арест сотрудников Нацполиции Ивана Приходько и Владимира Петровца, которые подозреваются в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры страны Андрей Лысенко

"По настоянию прокурора принято решение о взятии под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских, которых подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий", - говорится в посте в Facebook.

Трагический инцидент произошел под Киевом 31 мая. Патрульные выпили и решили пострелять по банкам во дворе, где в этот момент играл ребенок. Одна из пуль попала мальчику прямо в голову. Он скончался в больнице через несколько дней.

Оба полицейских отрицают свою вину. Их адвокаты настаивают на недоказанности и требуют проведения дополнительных следственных процедур.

"Я сам отец двух детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации. Я не стрелял в том направлении", - цитирует "Страна.ua" Приходько.

Сайт kp.ru писал о том, что около пяти лет назад американский полицейский застрелил 13-летнего мальчика в Калифорнии. Ребенок играл с игрушечной копией автомата Калашникова, а правоохранители приняли ее за настоящее оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU