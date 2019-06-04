2019-06-04T17:13:07+03:00
Телевизор

Пользователи Сети нашли грубый "киноляп" в сериале "Чернобыль"

В эпизоде, описывающем события 1986 года, "засветился" памятник, установленный лишь спустя несколько десятков лет после аварии на АЭС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сериал описывает события после аварии на Чернобыльской АЭССериал описывает события после аварии на Чернобыльской АЭСФото: кадр из фильма
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Мини-сериал американского телеканала HBO об аварии на Чернобыльской АЭС продолжает бить рекорды по популярности и оценкам, однако внимательные зрители уже обнаружили несколько серьезных "ляпов".

Сайт kp.ru писал о том, что в паре эпизодов "Чернобыля" появились застекленные лоджии. Это при том, что описываемые в сериале события происходили в 1986 году, когда никто даже не слышал о стеклопакетах. Также по сюжету вертолет упал рядом с реактором в первые дни после трагедии, на деле же крушение произошло 2 октября.

Памятник был установлен уже в XXI веке

Памятник был установлен уже в XXI веке

Среди свежих "киноляпов" появление памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в четвертой серии. Монумент установили в Припяти лишь 26 апреля 2011 года - в день 25-й годовщины катастрофы, однако создатели сериала, похоже, этот момент упустили.

Совсем другие претензии предъявила съемочной группе британская сценаристка Карла Мари Свит. Она была разочарована тем, что в сериале так и не появился ни один чернокожий персонаж. Понятно, что девушку тут же раскритиковали пользователи Сети и посетовали ей подучить историю.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский тизер-трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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