В Осло задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом на филиппинца

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-04T17:38:51+03:00

В Осло задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 4 июня, норвежская полиция задержала в центре Осло российского гражданина, который напал с ножом на 30-летнего филиппинца и серьезно ранил его.

Как сообщает телерадиокомпания NRK, в полиции заявили, что задержанный россиянин угрожал окружающим ножом и во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

«Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт», - сообщает NRK со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.

Отмечается, что при задержании был применен электрошокер, а филиппинец стал случайной жертвой. Также сообщается, что нападавший вел себя неадекватно и бегал по улице босиком.

Ведется расследование, к которому подключились спецслужбы.

Напомним, в прошлом году в норвежской столице был задержан россиянин, у которого в квартире обнаружили подозрительный предмет со взрывчатыми веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU