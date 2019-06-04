В Осло задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом на филиппинца
Во вторник, 4 июня, норвежская полиция задержала в центре Осло российского гражданина, который напал с ножом на 30-летнего филиппинца и серьезно ранил его.
Как сообщает телерадиокомпания NRK, в полиции заявили, что задержанный россиянин угрожал окружающим ножом и во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.
«Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт», - сообщает NRK со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.
Отмечается, что при задержании был применен электрошокер, а филиппинец стал случайной жертвой. Также сообщается, что нападавший вел себя неадекватно и бегал по улице босиком.
Ведется расследование, к которому подключились спецслужбы.
Напомним, в прошлом году в норвежской столице был задержан россиянин, у которого в квартире обнаружили подозрительный предмет со взрывчатыми веществами.
ИСТОЧНИК KP.RU