2019-06-04T17:51:22+03:00
Общество

В Генпрокуратуре РФ заявили об угрозе возникновения мусорного коллапса

Многие полигоны переполнены, а в 38 регионах до сих пор нет мусороперерабатывающих заводов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполненыВ ряде федеральных округов мусорные полигоны заполненыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Переполненные мусорные полигоны стали настоящим бедствием для ряда федеральных округов, а в 38 российских регионах до сих пор нет мусороперерабатывающих заводов. Если эту проблему не решить сейчас, то после она может перерасти в настоящий коллапс.

Такое мнение высказал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на совещании о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Он указал на то, что сейчас 173 из 892 подобных объектов не соответствуют санитарным нормам. Более того, зачастую они даже не внесены в государственный реестр. Также с начала года в большинстве субъектах Центральной России эксплуатировались уже практически заполненные полигоны.

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — цитирует РИА Новости Буксмана.

Напомним, что в прошлом году "мусорный вопрос" встал наиболее остро. Огромные свалки в какой-то момент начали источать ужасный запах, и жители ближайших населенных пунктов начали жаловаться властям.

Сайт kp.ru писал о том, что после этого в Подмосковье была запущена программа рекультивации самых больших полигонов. Также строят мусороперерабатывающие предприятия и мусоросжигающие заводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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