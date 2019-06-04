Путин поручил разобраться в причинах взрывов в Дзержинске
Президент России Владимир Путин поручил выяснить, как устранялись выявленные на заводе "Кристалл" в Дзержинске недочеты, и что стало причиной новых взрывов. Такое заявление прозвучало после того, как глава МЧС Евгений Зиничева зачитал доклад о случившемся.
Сайт kp.ru писал о том, что 1 июня в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Нижегородской области прогремели взрывы, а потом начался пожар. Пострадали не менее 89 человек, из них 16 были госпитализированы. Также повреждены окна в 309 жилых домах, 55 детских садах и 32 школах. При этом в апреле на этом оборонном предприятии уже происходил взрыв.
Путин поручил "внимательно посмотреть", какие меры планировалось принять после первого инцидента, и какая часть из них реально была выполнена.
"Надо посмотреть обязательно, Евгений Николаевич. С прокуратурой я тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков", - сказал глава государства, подчеркнув, что оценка должна быть объективной, передает ТАСС.
Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске.На заводе по производству тротила в Дзержинске прогремела серия взрывов. Рвануло так, что во многих окрестных домах вылетели оконные стёкла.
ИСТОЧНИК KP.RU