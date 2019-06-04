2019-06-04T18:43:30+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку по факту проникновения неизвестных на РКК "Энергия"

Злоумышленники пытались похитить имущество ракетно-космической корпорации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестные пытались похитить имущество из РКК «Энергия». Фото: Антон Новодережкин ТАССНеизвестные пытались похитить имущество из РКК «Энергия». Фото: Антон Новодережкин ТАСС
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Министерство внутренних дел России начало проверку по факту незаконного проникновения посторонних на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия". Материалы дела были переданы правоохранителям сотрудниками "Роскосмоса". В документах говорится о том, что неизвестные пытались похитить имущество РКК.

"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", — передает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

Напомним, что РКК "Энергия" является стратегическим предприятием, которое занимается пилотируемым космическими системами. Именно здесь, в подмосковном Королеве, собираются корабли "Союз" и "Прогресс".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее двое мужчин проникли на территорию небольшого предприятия в Рыбинске Ярославской области и пытались вынести оборудование на сумму более 77 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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