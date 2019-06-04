Полиция начала проверку по факту проникновения неизвестных на РКК "Энергия"
Министерство внутренних дел России начало проверку по факту незаконного проникновения посторонних на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия". Материалы дела были переданы правоохранителям сотрудниками "Роскосмоса". В документах говорится о том, что неизвестные пытались похитить имущество РКК.
"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", — передает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.
Напомним, что РКК "Энергия" является стратегическим предприятием, которое занимается пилотируемым космическими системами. Именно здесь, в подмосковном Королеве, собираются корабли "Союз" и "Прогресс".
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее двое мужчин проникли на территорию небольшого предприятия в Рыбинске Ярославской области и пытались вынести оборудование на сумму более 77 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU