Кот из офиса британского премьера спрятался под лимузином Трампа

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-04T19:26:53+03:00

Автомобиль американского президента кот по кличке Ларри хотел использовать как укрытие от дождя

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Кот Ларри из офиса британского премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит спрятался под лимузином президента Соединённых Штатов, чтобы укрыться от дождя.

«Серьезная проблема с безопасностью, после того кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином "Зверь" Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда", - сообщил в Twitter репортер телеканала NBC Билл Нили.

Кстати, перед ранее Лари 24 мая занял порог официальной резиденции на Даунгинг-стрит, отложив на несколько минут официально заявление Терезы Мэй о своей отставки, которую она запланировала на 7 июня этого года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп прибыл в Лондон со супругой Меланьей в понедельник, 3 июня. В Великобритании он проведет три дня. В первый день своего официального визита глава Белого дома заявил, что США и Соединенное Королевство будут долго объединять общие ценности: «свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам всевышним».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712874" frameborder="0"></iframe> Если не Трамп, то кот! Главный мышелов прошелся по красной дорожке, предназначенной для американского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU