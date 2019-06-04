Трамп назвал распространение ядерного оружия главной угрозой современности
Распространение ядерных вооружений является, пожалуй, одной из главных угроз современности. Такое заявление президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции.
"Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз", - сказал глава государства.
При этом он тут же упомянул ситуацию с Ираном. Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Лондон никогда не допустят появления у Тегерана ядерного оружия. Более того, американские и британские власти требуют, чтобы Иран перестал "поддерживать терроризм", передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились после того, как США ввели в отношении республики новые санкции. При этом Иран не собирается вступать в переговоры с американцами, пока эти ограничения не будут отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU