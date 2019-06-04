2019-06-04T19:07:02+03:00
Политика

Трамп назвал распространение ядерного оружия главной угрозой современности

При этом президент Соединенных Штатов упомянул ситуацию вокруг иранской сделки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп и Тереза МэйДональд Трамп и Тереза МэйФото: REUTERS
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Распространение ядерных вооружений является, пожалуй, одной из главных угроз современности. Такое заявление президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции.

"Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз", - сказал глава государства.

При этом он тут же упомянул ситуацию с Ираном. Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Лондон никогда не допустят появления у Тегерана ядерного оружия. Более того, американские и британские власти требуют, чтобы Иран перестал "поддерживать терроризм", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились после того, как США ввели в отношении республики новые санкции. При этом Иран не собирается вступать в переговоры с американцами, пока эти ограничения не будут отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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