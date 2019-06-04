2019-06-04T19:23:12+03:00
Политика

В Раду внесен проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ

Автором инициативы выступил украинский депутат Олег Мусий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат внес в Верховную Раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФДепутат внес в Верховную Раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФФото: Евгения ГУСЕВА
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В Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий узаконивание процедуры конфискации имущества у жителей отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик, которые "добровольно" получили российское гражданство. Автором инициативы выступил украинский депутат Олег Мусий.

Сведения о законопроекте были размещены на сайте парламента во вторник, 4 июня. Полный текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля 2019 года. Документ был принят с целью "защиты прав и свобод человека и гражданина".

Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти негативно отреагировали на такое решение. Так, например, заместитель министра по делам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак пообещал вычислить всех украинцев, получивших российское гражданство.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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