В Раду внесен проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ
В Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий узаконивание процедуры конфискации имущества у жителей отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик, которые "добровольно" получили российское гражданство. Автором инициативы выступил украинский депутат Олег Мусий.
Сведения о законопроекте были размещены на сайте парламента во вторник, 4 июня. Полный текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля 2019 года. Документ был принят с целью "защиты прав и свобод человека и гражданина".
Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти негативно отреагировали на такое решение. Так, например, заместитель министра по делам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак пообещал вычислить всех украинцев, получивших российское гражданство.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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