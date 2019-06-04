2019-06-04T19:40:54+03:00
В мире

Япония прекратила поиски пропавшего в апреле истребителя F-35A

Полеты самолетов данного типа в скором времени будут возобновлены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония прекратила поиски истребителя F-35Япония прекратила поиски истребителя F-35Фото: REUTERS
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Власти Японии решили прекратить поиски истребителя F-35A военно-воздушных сил самообороны, пропавшего несколько месяцев назад в районе Тихого океана.

Сайт kp.ru писал о том, что все произошло 9 апреля во время учений. С базы Мисава вылетели четыре истребителя, однако один из них вскоре исчез с радаров. Позже небольшие фрагменты самолета, включая оболочку черного ящика, нашли в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот до сих пор считается пропавшим без вести.

Что касается оставшихся на базе 12 истребителей, полеты которых были временно приостановлены, то они будут снова введены в строй в ближайшее время. Самолеты поднимутся в воздух после того, как специалисты проанализируют данные, полученные с трех других F-35A.

Дело в том, что эти истребители способны обмениваться полетными данными между собой. Благодаря им, была воссоздана примерная картина случившегося, передает The Mainichi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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