Прокуратура Франции закрыла дело Жерара Депардье об изнасиловании

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-04T20:24:16+03:00

Иск против актера подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Актер с самого начала отрицал выдвинутые в его отношении обвинения

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Прокуратура Франции свернула расследование в отношении актера Жерара Депардье, которого в августе прошлого года обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Сайт kp.ru писал о том, что с заявлением в полицию города Экс-ан-Прованс обратилась 22-летняя балерина. Танцовщица рассказала, что Депардье пригласил ее в свою парижскую квартиру для репетиции пьесы в неформальной обстановке.

Девушка без сомнений согласилась на предложение, поскольку актер являлся близким другом ее отца, однако мужчина якобы начал склонять ее к интимной близости. Балерина смогла вырваться, но через неделю снова пришла в гости. В этот раз ситуация повторилась.

Сам Депардье с самого начала отрицал все обвинения. Его адвокат Эрве Темим осудил наносимый репутации актера урон и пригрозил подачей иска по обвинению девушки в клевете, передает Agence France-Presse. Что именно стало причиной закрытия дела, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU