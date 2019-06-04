Трамп считает, что США и Британия смогут уладить разногласия по Huawei

СЕГОДНЯ 21:29 2019-06-04T21:29:36+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Лондон смогут уладить все разногласия относительно участия китайской компании Huawei в создании сети 5G на территории Великобритании.

Сайт kp.ru писал о том, что Соединенное Королевство решило привлечь телекоммуникационного гиганта к созданию мобильной связи пятого поколения. При этом Совет нацбезопасности страны даже согласился предоставить компании ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, что вызвало критику со стороны США.

По словам Трампа, данный вопрос обсуждался на его недавней встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй. Стороны пришли к выводу, что смогут сохранить сотрудничество между спецслужбами обеих стран.

"Мы абсолютно [точно] добьемся договоренности по Huawei и всему остальному. Между нашими разведывательными службами существуют невероятные отношения. И мы сможем урегулировать любые разногласия", - цитирует ТАСС американского лидера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU