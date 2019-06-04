2019-06-04T22:34:23+03:00
В мире

Греция требует от Германии возместить ущерб, нанесенный за время войн

Общий размер запрашиваемых репараций составляет около 320 миллиардов евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репарацийГреция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репарацийФото: REUTERS
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Власти Греции направили в министерство иностранных дел Германии ноту с призывом начать переговоры насчет выплат военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный республике в годы Первой и Второй мировых войн. Запрашиваемая Афинами сумма составляет порядка 320 миллиардов долларов.

В МИД Греции уточнили, что нота была передана ФРГ в соответствии с указаниями первого заместителя главы ведомства Сии Анагностопулу и в рамках продолжения на заседании парламента республики 17 апреля. Тогда подавляющее большинство депутатов высказалось в пользу запроса репараций.

Речь идет выплатах жертвам немецкой оккупации и их потомкам, возмещении ущерба, нанесенного за время войн, возврате оккупационного займа и возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей.

"Правительство Греции призывает правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - говорится в сообщении на сайте греческого МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что Афины готовы добиваться компенсаций даже в судебном порядке, поскольку юридические такие требования еще законны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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