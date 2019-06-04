Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине

СЕГОДНЯ 22:53 2019-06-04T22:54:33+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о возможном объявлении дефолта в стране являются всего лишь слухами, на деле же власти не собираются идти таким путем. Соответствующая фраза прозвучала во вторник, 4 июня, на встрече глава государства с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом,

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - приводятся слова Зеленского на странице его администрации в Twitter.

Напомним, что ранее с предложением об объявлении дефолта по внешним долгам Украины выступил вернувшийся в страну беглых олигарх Игорь Коломойский. Он посоветовал президенту взять пример с Греции и Аргентины, которые так и не выполнили обязательства перед международным сообществом, однако у них "все в порядке".

Сайт kp.ru писал, что в Верховной Раде такую идею восприняли в штыки. Например, депутат Вадим Рабинович заявил, что дефолт обернется для Украины обнищанием населения и увеличением стоимости доллара относительно гривны. Тем временем, госдолг этой страны перевалил за 78 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU