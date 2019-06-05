2019-06-05T01:55:09+03:00
Политика

Госдеп: США пока не смогли договориться с Россией по Сирии

Вашингтон продолжает обсуждать сирийский вопрос с Москвой «на всех уровнях»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс ДжеффриСпецпредставитель США по Сирии Джеймс ДжеффриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специальный представитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенным Штатам пока не удалось договориться с Россией по сирийскому вопросу, но Вашингтон не теряет надежды выработать общую позицию и продолжает контакты с Москвой «на всех уровнях.

Выступая в вашингтонском Институте Ближнего Востока, он напомнил, что госсекретарь Майкл Помпео 14 мая в Сочи провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, назвал эти встречи «продуктивными».

«У нас были и есть контакты с Россией по Сирии на всех уровнях, в том числе продуктивные, по нашему мнению, обсуждения на уровне президента Путина и министра иностранных дел Лаврова две недели назад в Сочи. Договоренности нет. Нет ни переговоров, ни деталей, поскольку нет переговоров. Есть продолжающиеся контакты», - приводит слова Джеймса Джеффри ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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