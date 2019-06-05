Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-05T04:31:02+03:00

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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, потому что официальный Каракас не платит долги по взятому в 2016 году кредиту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, три года назад власти Боливарианской республики взяли в немецком банке кредит в размере 750 миллионов долларов США, оставив в залог 20 тонн золотых слитков из запасов страны.

Но Венесуэла пропустила несколько платежей по задолженности, после чего Deutsche Bank принял решение в одностороннем порядке досрочно разорвать кредитный договор, срок действия которого должен был истечь только в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Bloomberg отмечает, что официального подтверждения этой информации ему получить не удалось: и в Deutsche Bank, и в Центральном Банке Венесуэлы комментировать ситуацию отказались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе агентство Bloomberg тоже со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Центробанк Великобритании решил не отдавать правительству президента страны Николаса Мадуро венесуэльские запасы золота по просьбе «официальных лиц» США – в частности, советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

Комментируя эту новость, провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо заявил, что это начало «процесса защиты активов» республики.

ИСТОЧНИК KP.RU