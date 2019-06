ЧП на съемках «Джеймса Бонда – 25»: при взрыве пострадал человек

Похоже, сотрудники британской студии Pinewood, занятые на съемках нового фильма о знаменитом «агенте 007» с Дэниелом Крэйгом в главной роли слегка перестарались со спецэффектами: в результате устроенного ими контролируемого взрыва пострадал человек, поврежден съемочный павильон.

Об этом говорится сообщении на официальной странице картины в Twitter. Во время съемок взрыва для 25-й серии «бондианы» что-то пошло не так, и в результате была повреждена часть крыши, несколько настенных панелей. Никто из актеров не пострадал, но один из членов съемочной группы получил легкое ранение.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, во время съемок новой картины о Джеймсе Бонде исполнитель роли агента британской разведки MI-6 Дэниел Крэйг настолько серьезно повредил ногу, что ему пришлось перенести операцию на лодыжке.

Напомним, в фильме также снимаются француженка Леа Сейду, американец Рами Малек, британские актеры Джеффри Райт, Рэйф Файнс, Бен Уишоу и другие.

