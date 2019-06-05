СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-05T07:22:25+03:00

В США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя истребитель РФ находился в международном воздушном пространстве, его действия были "безответственными"

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Российский Су-35 перехватил американский разведывательный самолет над Средиземным морем. Об этом заявила пресс-служба Шестого флота США.

- Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что истребитель находился в международном воздушном пространстве, но его действия были "безответственными".

- Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе, - подчеркнула американская сторона.

Отмечается, что первую и третью встречи в США сочли "безопасными". А вторую назвали "небезопасной, из-за того, что Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно перед американским самолетом. Именно это и создало риск для пилотов и членов экипажа Poseidon, сообщает "РИА-Новости".

Американские военные настаивают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны РФ.

Россия пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США оценили эффективность российского Су-35С. Журнал The National Interest назвал истребитель поколения 4++ одним из самых совершенных военных самолетов, развернутых в Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699014" frameborder="0"></iframe> Многофункциональный истребитель Су-35C.

ИСТОЧНИК KP.RU