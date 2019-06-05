Россияне легче расстаются с деньгами в дни зарплаты и премий

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-05T07:56:29+03:00

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Россияне охотнее инвестируют в дни зарплаты и годовой премии. К такому выводу пришли аналитики сервиса Yammi, изучив, как меняется инвестиционная активность людей в течение года, и выяснив, что она зависит от конкретных чисел месяца. Результатами своего исследования они поделились с сайтом «КП».

Самые большие взносы приходятся на 2 и 30-31 числа каждого месяца, а средняя сумма онлайн-пополнения инвестиционных портфелей в эти дни составляют от 10 900 до 15 000 рублей.

Однако, как оказалось, наиболее активный период инвестирования приходится на конец года: в декабре пользователи пополняли портфели на самые крупные суммы: 25 числа — в среднем по 24 000 рублей, 30-го — по 29 000 рублей. Вероятно, больше денег вкладывали те, кто получил годовую премию или так называемую тринадцатую зарплату.

Кроме того, именно в декабре многие пополняют ИИС — индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми льготами. А меньше всего в среднем за раз россияне инвестировали в октябре — 7 660 рублей.

На суммы инвестиций влияют и дни недели: за последние 12 месяцев больше всего люди вкладывали по понедельникам и воскресеньям — в среднем по 10 600 и 10 700 рублей соответственно, что примерно на 15% больше, чем в другие дни недели. А меньше всего россияне инвестировали по четвергам — в среднем по 9070 рублей.

При исследовании учитывались данные об онлайн-пополнениях инвестиционных портфелей на сервисе Yammi (yammi.io) с момента его создания. Сервис, рассчитанный как на опытных, так и на начинающих инвесторов, был запущен летом 2018 года. Управление инвестициями Yammi основано на аналитических технологиях FinEx и платежных технологиях Яндекс.Денег.

«Увеличение среднего размера взносов в дни зарплаты подтверждает, что пользователи заинтересованы в рациональном распределении доходов и формировании сбережений, вопреки расхожему мнению, что россияне не умеют копить. Рост инвестиционной активности в декабре можно объяснить психологическим аспектом. Конец года — это рубеж, когда пользователи подводят итоги уходящего года, строят планы на наступающий и думают о том, как грамотнее распорядиться имеющимися деньгами. Первые и последние дни недели и месяца — это тоже рубеж, только на более коротком промежутке времени», — так прокомментировал результаты исследования исполнительный директор FinEx Владимир Крейндель.

ИСТОЧНИК KP.RU