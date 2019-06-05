2019-06-05T09:11:33+03:00
В мире

В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны

Во время взлета спасательного вертолета женщину начало сильно раскручивать в воздухе из-за ветра [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из АризоныВ Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из АризоныФото: скрин с видео
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Американские СМИ сообщили о необычном спасении 74-летней туристки из штата Аризона. Дело в том, что после взлета спасательного вертолета пожилую женщину сильно раскрутило из-за порывистого ветра. В это время она находилась в специальной сумке для раненых, прикрепленной тросом к воздушному судну.

Незадолго до инцидента со спасением 74-летняя женщина получила травмы головы и лица в результате падения. Очевидцы произошедшего оказали первую помощь пострадавшей. Вскоре на метсо инцидента прибыл специальный спасательный вертолет, сообщает ABC NEWS.

Женщину поместили в специальную сумку для раненых и прицепили тросом к вертолету. После этого судно поднялось в воздух и из-за сильного ветра пострадавшую начало сильно раскручивать в воздухе. Лишь спустя несколько минут спасатели заметили случившееся. Женщину переместили в сам вертолет и срочно доставили в ближайшую больницу. Она находилась всего в полумиле от места инцидента.

В настоящее время 74-летняя туристка находится в в удовлетворительном состоянии. Она не имеет сильных травм, кроме легкого головокружения и тошноты.

При этом капитан пожарной службы Феникса Бобби Дубнов уточняет, что женщина была надежно закреплена в специальной сумке и ничто не угрожало ее жизни.

По словам главного пилота воздушной поддержки полиции Феникса Пола Аполинара, круговое движение происходит, когда сумка с пострадавшим приближается к вертолету и взаимодействует как ветряная мельница. Спасатели обычно держат расстояние между воздушным судном и сумкой с пострадавшим, чтобы помочь уменьшить вращение. Однако в данном случае спасатели не смогли оперативно предотвратить инцидент.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале года стало известно о забавном спасении в Германии. Пожарные спасли застрявшую в люке толстую крысу. Чтобы освободить грызуна из заточения, понадобилась помощь целой команды специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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