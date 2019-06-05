Захарова оценила стратегию "возвращения Крыма" Зеленского

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-05T09:50:53+03:00

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на новость о создании стратегии "возвращения Крыма". Ее анонсировал новый президент Украины Владимир Зеленский. По словам Захаровой, вопрос о принадлежности полуострова был закрыт в 2014 году.

"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала Мария Захарова.

Отметим, стратегия осуждалась Зеленским с чиновниками НАТО и ЕС во время его первого выезда в статусе президента. Тем временем, в России рекомендовали Зеленскому отказаться от идеи "возвращения" Крыма.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU