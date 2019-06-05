В российской базе данных ГИБДД произошел сбой

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-05T10:05:12+03:00

Как долго будет существовать проблема пока не ясно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Люди во многих регионах не могут зарегистрировать или снять с учета свои автомобили

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По всей России произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Эту базу используют для постановки и снятия с учета автомобилей.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", - сказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Проблемы с системой помешали московскому управлению Госавтоинспекцию вынести около 5,4 миллиона штрафов из-за технической ошибки в октябре прошлого года.

Проблемы начались еще в 90-е, когда региональные ФИС стали сливать в единую сеть. Информация при объединении исказилась. Где-то имя человека стало неправильным, где-то адрес неполным.А у системы дорожной полиции стоит защита «от дурака» - не дает отправить письмо по несуществующему адресу. Контакты получателя перепроверяются по Федеральной информационной адресной системе. Хочет инспектор послать «письмо счастья» по адресу: ул. Советская, дом 1, - а не может. Потому что правильный адрес: Советская, дом 1, владение 1.

ИСТОЧНИК KP.RU