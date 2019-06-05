2019-06-05T10:42:40+03:00
Политика

В Минобороны РФ прокомментировали заявление о перехвате американского самолета над Средиземным морем

В ведомстве отметили, что после того, как воздушное судно США изменило направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В Минобороны РФ прокомментировали заявление о перехвате американского самолета над Средиземным моремВ Минобороны РФ прокомментировали заявление о перехвате американского самолета над Средиземным моремФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минобороны РФ опровергло информацию американского флота о якобы небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

В ведомстве отметили, что после того, как воздушное судно США изменило направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу.

- Четвертого июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус, - прокомментировали в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что для распознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим. На безопасной дистанции истребитель идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

При этом Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35. Хотя истребитель РФ находился в международном воздушном пространстве, его действия были "безответственными".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Карты "Мир" начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года
Счетная палата назвала четыре самых открытых ведомства
Среди ликвидаторов Чернобыльской АЭС нашли темнокожего солдата
В России разработают аналог "Мистраля"
"Зеленый патруль" назвал самые грязные города России
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
В российской базе данных ГИБДД произошел сбой
Захарова оценила стратегию "возвращения Крыма" Зеленского
"Обвинения, как у 11-летнего ребенка" : Мэр Лондона ответил на критику со стороны Трампа
США заявят России на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских военных из Сирии
Россияне легче расстаются с деньгами в дни зарплаты и премий
Борис Джонсон: Британцы нам не простят новой отсрочки Brexit
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны