СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-05T10:42:40+03:00

В Минобороны РФ прокомментировали заявление о перехвате американского самолета над Средиземным морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ведомстве отметили, что после того, как воздушное судно США изменило направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу

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Минобороны РФ опровергло информацию американского флота о якобы небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

В ведомстве отметили, что после того, как воздушное судно США изменило направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу.

- Четвертого июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус, - прокомментировали в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что для распознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим. На безопасной дистанции истребитель идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

При этом Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35. Хотя истребитель РФ находился в международном воздушном пространстве, его действия были "безответственными".

ИСТОЧНИК KP.RU