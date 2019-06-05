"Зеленый патруль" назвал самые грязные города России
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовал очередной экологический рейтинг регионов. По итогам весны в тройку лидеров попали Тамбовская область, Алтайский край и республика. Аутсайдерами рейтинга стали Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
"Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора", - считает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
Самые чистые города России:
1. Тамбовская область;
2. Алтайский край;
3. Республика Алтай;
4. Белгородская область;
5. г. Москва;
6. Курская область;
7. Магаданская;
8. Мурманская область;
9. Республика Коми;
10. Ульяновская область.
Антирейтинг: самые грязные города России:
76. Тульская область;
77. Республика Саха (Якутия);
78. Забайкальский край;
79. Московская область;
80. Красноярский край;
81. Оренбургская область;
82. Нижегородская область;
83. Иркутская область;
84. Челябинская область;
85. Свердловская область.
ИСТОЧНИК KP.RU