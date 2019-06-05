2019-06-05T10:19:31+03:00
Общество

"Зеленый патруль" назвал самые грязные города России

В "антилидерах" города-промышленники
Григорий ЛЕОРДА
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"Зеленый патруль" видит проблему в неправильной утилизации мусора."Зеленый патруль" видит проблему в неправильной утилизации мусора.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовал очередной экологический рейтинг регионов. По итогам весны в тройку лидеров попали Тамбовская область, Алтайский край и республика. Аутсайдерами рейтинга стали Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

"Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора", - считает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Самые чистые города России:

1. Тамбовская область;

2. Алтайский край;

3. Республика Алтай;

4. Белгородская область;

5. г. Москва;

6. Курская область;

7. Магаданская;

8. Мурманская область;

9. Республика Коми;

10. Ульяновская область.

Антирейтинг: самые грязные города России:

76. Тульская область;

77. Республика Саха (Якутия);

78. Забайкальский край;

79. Московская область;

80. Красноярский край;

81. Оренбургская область;

82. Нижегородская область;

83. Иркутская область;

84. Челябинская область;

85. Свердловская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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